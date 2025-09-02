«معرض التوظيف 2025» ينطلق غداً في جامعة الإمارات

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة «معرض التوظيف 2025» يومَي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري، تحت شعار «طريقك إلى المستقبل»، بهدف تعريف طلبة الجامعة وخريجيها إلى متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية.

وأكدت النائب المشارك لشؤون الطلبة، الدكتورة سعاد المرزوقي، أن معرض التوظيف يأتي ضمن رؤية الجامعة «جامعة المستقبل» في تعزيز فرص التوظيف لخريجيها، والإسهام في خدمة المجتمع.

وأوضحت مديرة مركز التوظيف وشؤون الخريجين، اليازية الظاهري، أن المعرض يُشكل فرصة للتواصل المباشر بين الخريجين والجهات المشاركة التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية، ويتيح للطلبة الاطلاع على المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويساعد الطلبة المستجدين على تحديد مساراتهم الدراسية بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ويصاحب المعرض تنظيم فعاليات «أسبوع الجاهزية المهنية» الذي يسبق انطلاقه، ويتضمن ورش عمل حول كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الوظيفية، وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى جلسات مشورة وظيفية.