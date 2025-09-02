أمطار رعدية مختلفة الشدة غداً وبعد غد

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة ستتأثر، خلال الأيام المقبلة، بامتداد منخفض سطحي وعلوي من الجنوب، وتقدم خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة، وتتركّز أماكن التأثر في بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية.

وذكر أن طقس الدولة يشهد تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، يصاحبها ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأيضاً بسبب وجود الجبال الشرقية تتكوّن السحب الركامية على مناطق متفرقة.

وبالنسبة للطقس من الغد إلى الجمعة المقبلة، فمن المتوقع تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع البرق والرعد أحياناً، وسقوط حبات البرد الصغيرة، خصوصاً غداً وبعد غدٍ.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع سحب ركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.