«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطوّر «بكالوريوس الدراسات الإسلامية»

طوّرت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية، بدمج التخصصات الدقيقة التي تضم «الفقه والفتوى، والقرآن والحديث، والخطاب والمجتمع الديني» في برنامج موحد، بهدف الوصول إلى مخرجات تعلم تراعي متطلبات العصر، بما يضمن الجمع بين العمق المعرفي والانفتاح على الدراسات الإسلامية بكل مجالاتها، ويركّز على تمكين الطالب من استيعاب المقاصد الشرعية وتطبيقاتها عملياً بطريقة صحيحة، مع تعزيز قدراته في استنباط الأحكام الشرعية وتحليل النصوص بما يحقق القيم الكبرى في الإسلام، وإبراز قيم الرحمة والتسامح والسلام والعلم، وتصحيح المفاهيم وفق الهوية الوطنية للخطاب الديني في دولة الإمارات.

وقالت نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، الدكتورة نجلاء النقبي، إن بكالوريوس الدراسات الإسلامية المحدث يؤهل الطالب للقيام بدور فعال في تعزيز التسامح الديني والأمن الفكري في المجتمع، ويتضمن تدريباً ميدانياً ومشروعاً للتخرج يتيح للطالب تطبيق المعرفة النظرية في سياقات عملية، ما يعزّز جاهزيته للعمل في المجالات الدينية والاجتماعية، وأوضحت أن البرنامج يطرح مساقات مبتكرة تلائم الواقع وتستشرف المستقبل، ومن شأن هذا أن يؤهل الطلبة للالتحاق بالدراسات العليا المتخصصة وفق متطلبات سوق العمل.