%93 يستفيدون من التنبيهات العاجلة للقيادة بأمان في أبوظبي

قالت شرطة أبوظبي إن 93% من المشاركين في استطلاع للرأي، أجرته إدارة الإعلام الأمني عبر منصاتها الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، يستفيدون من خاصية الإشعارات العاجلة للقيادة الآمنة على الطرق في إمارة أبوظبي، أثناء الأحوال الجوية المتقلبة والازدحام المروري، وأوضح مدير إدارة المدينة الآمنة بقطاع شؤون القيادة، العقيد مهندس سعيد عبدالله الرشيدي، أن التنبيهات العاجلة تهدف إلى إشعار السائقين بالحالات الجوية والمرورية غير الاعتيادية، وأشار إلى أن منظومة الأحوال الجوية تضم ثمانية أنظمة متكاملة أسهمت منذ بدء تطبيقها في عام 2018، في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة.

وأشار إلى أن منظومة الأحوال الجوية تتضمن ثمانية أنظمة، هي الشاشات الإرشادية الإلكترونية، ومنظومة الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية»، والشواخص (تنبيه السائقين بتغيير السرعات أثناء خفض السرعات)، وأنظمة الضبط الآلي (تخفيض السرعات)، والتنبيهات العاجلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظومة النقل العام (منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب)، وتنبيه السائقين في حالات الطوارئ (وميض الإضاءات)، ونظام مركز الأرصاد الوطني وحساسات رصد نسبة الرؤية، وقد نجحت في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة، منذ بدء تطبيقها في عام 2018.

من جانبه، أشار مدير مركز التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، المقدم خليفة عبدالله العبيدلي، إلى أن تفاعل الجمهور مع استطلاعات الرأي يعكس مدى تجاوب المجتمع مع الرسائل التوعوية والحملات الإعلامية التي تطلقها شرطة أبوظبي.