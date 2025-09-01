ختام مهمة فريق الإنقاذ الإماراتي في ألبانيا

اختتم فريق الإنقاذ الإماراتي مشاركته في دعم جهود مكافحة الحرائق في جمهورية ألبانيا، بعد أداء ميداني نوعي، شهد تنسيقاً عالياً مع السلطات الألبانية ومشاركة فعّالة في مختلف العمليات الجوية واللوجستية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للدول الصديقة في أوقات الأزمات.

وخلال المهمة، نفذ الفريق 28 طلعة جوية متخصصة أسفرت عن أكثر من 700 عملية إسقاط مائي، مستخدمين قرابة 1300 طن من المياه في المناطق المتضررة من الحرائق، ما ساهم بشكل مباشر في السيطرة على بؤر نيران متعددة والحد من توسعها.

وقد نالت جهود الفريق الإماراتي تقدير الحكومة الألبانية، حيث أقيمت مراسم رسمية لتكريم الفرق الإماراتية المشاركة، تعبيراً عن امتنان ألبانيا للدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي.

وتعكس هذه المشاركة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا، والتزام الدولة الدائم بالمساهمة في جهود الاستجابة الإنسانية والبيئية إقليمياً ودولياً.