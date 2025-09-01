أمطار رعدية مختلفة الشدة الأربعاء والخميس المقبلين

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض سطحي وعلوي من الجنوب وتقدم خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة، وتتركز أماكن التأثر في بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية.

وذكر أن طقس الدولة يشهد تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، يصاحبها ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار وأيضاً بسبب وجود الجبال الشرقية تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة.

وبالنسبة للطقس المتوقع من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، فمن المتوقع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع البرق والرعد أحياناً وسقوط حبات البرد الصغيرة خاصة يومي الأربعاء والخميس.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط أحياناً الموج في الخليج العربي وبحر عمان.