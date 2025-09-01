محمد بن راشد يعلن تعيين أحمد الصايغ وزيراً للصحة في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله"، عن تعيين أحمد الصايغ وزيراً للصحة في دولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الإخوة والأخوات .. بعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله - نعلن اليوم عن تعيين الأخ أحمد الصايغ وزيراً للصحة في دولة الإمارات.. شاكرين خدمة الأخ القدير عبدالرحمن العويس في وزارة الصحة خلال السنوات الماضية والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية الاتحادية".

وتابع سموه قائلا: "وسيستمر الأخ عبدالرحمن العويس معنا في حكومة الإمارات وزير دولة لشؤون المجلس الوطني".

وأضاف سموه: "كل التوفيق لهما في أداء واجباتهم الحكومية .. وكل السداد لجميع فرق العمل الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة".