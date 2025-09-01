وظيفة شاغرة .. 8 شروط للعمل قاض ابتدائي ‎

أعلن مجلس القضاء الاتحادي عــن فتح باب التسجيل لوظيفة قاض ابتدائي للعام 2025- 2026، وحدد آخر موعد للتقديم 14 سبتمبر الجاري.

ونشرت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" إعلانا حول هذه الوظيفة الشاغرة، متضمناً رابطاً للتقديم ، حيث حددت ثمانية شروط لهذه الوظيفة وهي : أن يكون كامل الأهلية ومن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على اجازة في الشريعة الاسلامية أو القانون بتقدير جيد جداً وما فوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.

كما تضمنت الشروط أيضا: أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن تسع سنوات في الأعمال القضائية أو القانونية المختلفة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه، وأن يكون لائقا طبيا وذلك وفقا لقرار الجهة الرسمية، و بيان الحالة من الخدمة الوطنية (للذكور فقط) ، و أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلات الشخصية بنجاح.