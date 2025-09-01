نهيان بن مبارك: الإسهام في مسيرة الوطن التنموية غاية شباب الإمارات

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن أحد الباحثين الهولنديين الذي كان بصدد دراسة لاستطلاع آراء الشباب الجامعي حول اختياراتهم للتخصصات التي يريدون الدراسة فيها خلال المرحلة الجامعية، أكد له، خلال لقائه به، أن دراسته الميدانية أكدت أن الغالبية العظمى من الطلاب والطالبات من أبناء الإمارات يرون أن الهدف الأسمى من تعليمهم هو خدمة الوطن في المجالات المختلفة، والإسهام في مسيرته التنموية الرائدة.

وقال إن هذه النتيجة تعكس وعي شباب الإمارات برسالتهم الوطنية، وتجسّد القيم الأصيلة التي غرسها فيهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل تعزيزها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن حرص الطلبة على خدمة الإمارات في كل القطاعات، سواء العلمية أو التقنية أو الإنسانية، يؤكد أن مستقبل الدولة بين أيدٍ أمينة قادرة على الإبداع والابتكار، وماضية بثقة نحو تحقيق رؤيتها في الريادة العالمية.

جاء ذلك، في رسالة وجهها إلى اللقاء المفتوح لخريجي الدورة الرابعة من برنامج «جسور الدولي»، التي نظمها صندوق الوطن، بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، ولا سيما المؤسسات الصناعية في ألمانيا.

وتناول اللقاء الذي شارك فيه 25 طالباً وطالبة من أبناء الإمارات، تجارب الخريجين خلال ستة أشهر من التدريب المستمر داخل الدولة وفي ألمانيا، وتحدث خلاله عدد كبير من مسؤولي المؤسسات الصناعية المشاركة في «جسور الدولي» والمدربين والمشرفين على هذا المشروع الكبير، وأداره مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي.

وقال القرقاوي إن صندوق الوطن حريص على إتاحة الفرصة أمام المتميزين من أبناء وبنات الإمارات من خريجي الجامعات للانضمام إلى هذا البرنامج الرائد، الذي يُعد أول برنامج تدريبي مكثف في مجال التكنولوجيا الصناعية بألمانيا، يتيح لهم الفرصة للتعرف إلى أحدث تقنيات العصر من خلال التدريب والمعايشة في كبريات الشركات الألمانية في هذا المجال، وهو ما يمكنهم من تطوير قدراتهم، وتنمية خبراتهم لاقتحام سوق العمل.

وأضاف أن صندوق الوطن يركّز دائماً على تمكين وتأهيل الشباب سواء للعمل في القطاع الخاص أو الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال، مؤكداً حرص برنامج جسور الدولي على توفير الفرصة الكاملة لخريجي الجامعات الإماراتية للاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من خبراتها الكبيرة، وفق برنامج متكامل وضعه خبراء دوليون بأحدث أساليب التدريب العالمية.

وأوضح أن النسخة الرابعة من «جسور الدولي» التي ضمت 25 طالباً تمت بالتعاون مع عدد من الشركات الألمانية الرائدة في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة والطيران والأدوية، بينما مثل الطلاب المشاركون في البرنامج أربع جامعات هي جامعة خليفة (تسعة طلاب)، وجامعة الإمارات (تسعة طلاب)، وكليات التقنية العليا (ستة طلاب)، والجامعة الأميركية في الشارقة (طالب واحد).

وعبر الطلبة المشاركون عن اعتزازهم بتجربتهم في «جسور الدولي»، وقالت الطالبة سارة عبدالله الكثيري، إن هذه التجربة شكّلت نقطة تحول مهمة في مسيرتها المهنية، إذ منحتها فرصة التعرف إلى بيئة عمل دولية متعددة الثقافات، وأسهمت في توسيع آفاقها الفكرية والمهنية، لافتة إلى أن العمل في ألمانيا مع فريق عالمي عزز إصرارها على مواصلة مسارها في المجال الدبلوماسي، متوجهة بالشكر إلى صندوق الوطن وكل من أسهم في إتاحة هذه الفرصة.

من جانبه، قال سالم محمد الكتبي إنه اكتسب خلال فترة التدريب خبرات تقنية عملية في صيانة مكونات الطائرات والفحص غير التدميري والعمل مع المواد المركبة، إضافة إلى الاطلاع على معايير الجودة العالية في بيئة صناعية متقدمة، وتعلم كيفية العمل في بيئة دولية متعددة الثقافات، الأمر الذي عزّز قدرته على التواصل والتكيف مع الآخرين، وتكوين شبكة علاقات مهنية واجتماعية جديدة، فضلاً عن اكتساب أصدقاء ألمان وخبرة يمكنه نقلها إلى زملائه في دولة الإمارات، معرباً عن امتنانه لصندوق الوطن على إتاحة هذه الفرصة الثمينة.

وقالت بشاير الحمادي إنها تعلمت خلال فترة التدريب الكثير من الجوانب التقنية والعملية، واكتسبت خبرة في التصميم، وتنفيذ نماذج ثلاثية الأبعاد ورسومات ثنائية الأبعاد بدقة، كما طورت مهاراتها في اللحام، والتفكيك، والتجميع ضمن مشاريع التدريب، والتعامل مع أنظمة كهربائية معقدة دون إتلافها، فضلاً عن قيمة السلامة، والتنظيم، والعمل بروح الفريق في بيئة تصنيع عالية الاحترافية.