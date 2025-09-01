1000 درهم و6 نقاط مرورية غرامة التوقف في منتصف الطريق

ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، ضمن حملة «درب السلامة»، السائقين تجنب التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب.

ودعتهم إلى التوجه لأقرب مخرج لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطرة وعرقلة حركة السير.

ودعا مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، السائقين في الحوادث المرورية البسيطة إلى تحريك المركبات إلى خارج الطريق، نحو أقرب موقف آمن، واستخدام تطبيق «ساعد» لتخطيط الحادث، مؤكداً تطبيق المادة 56 للسائقين الذين يتوقفون في منتصف الطريق، وهي مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر»، البالغة قيمتها 1000 درهم وست نقاط مرورية، وتطبيق المادة 98 على مرتكبي مخالفة «عرقلة حركة السير» البالغة قيمتها 500 درهم.

وأوضح أنه عند حدوث أعطال مفاجئة للمركبة أو ظهور مفاجآت كعوائق الطريق يتعين على السائق اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها الابتعاد عن الطريق واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ، واستخدام كتف الطريق اليمنى في حالة الضرورة القصوى فقط، واستخدام الإشارات الرباعية التحذيرية، ثم التوجه إلى أقرب مخرج آمن. وحث على عدم الانشغال بغير الطريق، والتركيز التام أثناء القيادة، ما يعزز الانتباه لأي إشعارات بخصوص الأعطال المفاجئة في المركبة، والتصرف في الوقت المناسب بصورة آمنة، موضحاً أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة.

ولفت إلى أهمية الحرص على القيادة الآمنة عموماً من خلال الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات.