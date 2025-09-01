200 من خط الدفاع الأول يشاركون في «الوطني للحروق» بأبوظبي

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للحروق تزامناً مع مؤتمر أبوظبي الثاني لطب الحروق، بمشاركة 200 من خط الدفاع الأول، العاملين في مختلف المؤسسات الصحية بالدولة، بتنظيم من مجلس الإمارات للحروق، وبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وشركة صحة والوطنية للتدريب «تدريب»، واستضافة من كلية فاطمة للعلوم الصحية، وباعتماد من المركز الأوروبي لطب الحروق، وبإشراف الفِرق الإماراتية الطبية الاحتياطية والتطوعية وأطباء الإمارات من منتسبي برنامج القيادات الطبية الشابة.

وهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة رعاية الحروق في الإمارات، وبناء مهارات الكوادر الطبية التخصصية في مجال تشخيص وعلاج الحروق، والارتقاء بالخدمات العلاجية والجراحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، لتوحيد معايير التدريب الطبي التخصصي وفق أفضل المعايير العالمية. واستعرض المؤتمر المبادرات الوطنية المبتكرة لبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، التي قدّمت نقلة نوعية في مجالات التدريب الطبي التخصصي، وبناء القدرات والجاهزية للمؤسسات الصحية المدنية والشرطية والعسكرية، وأسهمت في تطوير مهارات الآلاف من خط الدفاع الأول وفق منهج موحد ومعتمد دولياً.

وتضمن المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الإمارات للحروق ووسام الإمارات للحروق، التي مُنِحت لمراكز ووحدات الحروق بالدولة وللكوادر الوطنية من خط الدفاع الأول من منتسبي الفرق الوطنية الطبية الاحتياطية، من العاملين في مستشفيات الدولة، والمؤسسات الصحية العسكرية، والدفاع المدني، وأبرزها مركز الحروق بمستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة، كما تم تكريم عضو مجلس الإمارات للحروق استشاري الطوارئ في وزارة الدفاع، جرّاح الحروق الإماراتي الدكتور جاسم الشميلي، واستشارية الأمراض المعدية بمستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة، الطبيبة الإماراتية عائشة اليماحي، وجرّاح الحروق من جنوب إفريقيا، البروفيسور واين كلينتجيس، ومدير الطوارئ في كلية فاطمة للعلوم الصحية عضو مؤسس المجلس الإماراتي للإنعاش، الدكتور أحمد سمير، كما تم تكريم فرق الإمارات الطبية الاحتياطية والأكاديمية الوطنية للحروق، وهيئة الصحة في دبي، والإسعاف الوطني، تثميناً لجهودهم في الارتقاء بطب وجراحة الحروق في الدولة، وتبني مبادرات مبتكرة، أسهمت بإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات العلاجية والوقائية والتدريبية والبحثية في الحروق، واستقطاب أفضل الخبرات العالمية ومراكز التدريب المرموقة إلى دولة الإمارات، لبناء القدرات والجاهزية الطبية وفق منهج موحد ومعتمد دولياً بإشراف برنامج «جاهزية».