«حمدان الذكية» و«الصناعة» توقّعان تفاهماً لتطوير قدرات الكوادر الإماراتية

أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية تعاون استراتيجية، بهدف تطوير القدرات الوطنية لدى الكوادر الإماراتية في الوزارة، عبر برامج مهنية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الذكية والتعلم المرن، بما يعزز التنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية، وتأتي المذكرة تأكيداً لالتزام الطرفين بدعم مسارات التنمية المستدامة، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود المستقبل الصناعي للدولة، حيث تركز على دعم المسار المهني لموظفي الوزارة، بإتاحة فرص الالتحاق ببرامج الجامعة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى برامج للتعلم مدى الحياة في مجالات القيادة الاستشرافية للمستقبل، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتطوير القيادات النسائية.

وقّع المذكرة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، الدكتور راشد النعيمي، ونائب رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات، الدكتور فهد السعدي، وذلك بمقر الوزارة في دبي.

وأكّد الدكتور راشد النعيمي التزام الوزارة بتعزيز التنافسية الصناعية الإماراتية، بما يعزز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات والشراكات والفرص والتنافسية الدولية، وأفاد الدكتور فهد السعدي بأن المذكرة تعكس حرص الجانبين على بناء قدرات وطنية متقدمة، لاسيما في القطاع الصناعي.