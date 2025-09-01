«طرق دبي» تفتتح مركزين هجينين لإسعاد المتعاملين في أم رمول والبرشاء

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركزَي إسعاد المتعاملين في أم رمول والبرشاء، بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مركزين هجينين، وذلك في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة للتوسّع في تقديم خدماتها الإلكترونية والذكية، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، وبما يتواءم مع رؤية «خدمات 360» لحكومة دبي.

ويقدّم المركزان خدماتهما للمتعاملين بصورة مؤتمتة عبر الأجهزة الذكية بطريقة سلسة، إضافة إلى تقديم الخدمات للفئات المستفيدة عن طريق مستشاري الخدمة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، حرص الهيئة على التطوير المستمر في تقديم خدماتها للمتعاملين، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوّل نحو القنوات الرقمية من خلال دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لزيادة نسبة التبني الرقمي على هذه القنوات، وتعزيز تجربة المتعاملين ومواكبة تطلعاتهم، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتحوّل نحو المدينة الذكية وجعل إمارة دبي الأذكى في العالم، وذلك من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين وصولاً إلى تحقيق السعادة لسكان وزوّار إمارة دبي.

«خدمات 360»وقال الطاير إن تحويل المركزين إلى هجيني نيأتي ضمن خطة وضعتها الهيئة لتحويل مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز ذكية وهجينة، تجمع بين الطابع العصري ومفاهيم الاستدامة، بما يتواءم مع رؤية «خدمات 360» لحكومة دبي، مشيراً إلى أن «تطوير المركزين يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم خدمة المتعاملين، بحيث يتجاوز مفهوم توفير الخدمة إلى تقديم قيمة مضافة تُظهر مكانة دبي مدينةً ذكيةً ورائدةً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية، ويواكب تطلعات المتعاملين ويلبي احتياجاتهم بمرونة وكفاءة عالية، ويقدم لهم تجربة سلسة وفعّالة، مع سرعة ودقة في إنجاز المعاملات، كما يترجم المشروع التزام الهيئة بدعم مسيرة التحوّل الرقمي التي تشهدها إمارة دبي».

تجربة المتعاملين

واطلع الطاير، خلال تفقده مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، على مرافق المركز الذي صمم وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال خدمة المتعاملين، حيث استُوحي التصميم الداخلي للمركز من عناصر الطبيعة.

ويرتكز تصميم المركز على مفاهيم الاستدامة المعمارية، وتوفير بيئة متكاملة تُحقق التناغم بين الوظائف والخدمات، حيث جرى توحيد المظهر العام لقنوات تقديم الخدمة.

100 ألف معاملة

واستمع الطاير إلى شرح عن خدمات المركز، الذي يضم عدداً من المنافذ تشمل: الأكشاك الذكية، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ومستشار الخدمة، وشمل التطوير زيادة عدد الخدمات المقدمة في المركز من 72 خدمة إلى 97 خدمة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، حيث يتوقع أن يرتفع عدد المعاملات التي سينجزها المركز من 84 ألف معاملة في عام 2024، إلى أكثر من 100 ألف معاملة نهاية العام الجاري.

وأسهم تشغيل مركز أم رمول على مدار الساعة، في خدمة أكثر من 1350 متعاملاً شهرياً خارج ساعات العمل الرسمية، حيث زادت نسبة المتعاملين في المركز خلال الربع الثاني 2025، بأكثر من 25% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأكد الطاير، في ختام الزيارة، ضرورة مضاعفة الجهود، وأن تكون سعادة المتعاملين ومواكبة تطلعاتهم في مقدمة أولويات العاملين لدى هيئة الطرق والمواصلات.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي أنجزت في عام 2023، مشروع تحويل مراكز إسعاد المتعاملين في الطوار والكفاف والمنارة إلى مراكز ذكية، وستنجز في عام 2026 تحويل مركز إسعاد المتعاملين في ديرة إلى مركز هجين.

