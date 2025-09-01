237 متحدثاً في «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» 2025

يشارك 237 متحدثاً دولياً في «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» 2025، الذي يُنظّمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومَي 10 و11 سبتمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، حيث يتصدر ملف الأمن الغذائي والاستدامة ملفات المنتدى.

وأوضح بيان صادر عن المنتدى، أمس، أن الحدث في نسخته الـ14 يستعرض رؤى نخبة من الخبراء العالميين والجهات الوطنية والأكاديميين، لتحويل الخطط والسياسات الحكومية إلى سلوك جماعي واعٍ يعزز وفرة الغذاء، ويُرسّخ ثقافة الإنتاج والاستهلاك المسؤول، بما يتماشى مع الأجندة العالمية لمواجهة تحديات المناخ والموارد.

ويضيف المنتدى إلى برنامجه محتوى إعلامياً متخصصاً عبر بودكاست بعنوان «الغذاء في خطاب الحكومة.. بين التحديات والطموح»، كما يستعرض المنتدى سلسلة من المشروعات البحثية والابتكارات الشبابية التي طوّرها طلبة وباحثون ضمن برنامج «ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا»، وتشمل حلولاً عملية لمواجهة تحديات الزراعة في البيئات الصحراوية، ومبادرات للحد من الهدر الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد من «التربة إلى المائدة»، إضافة إلى أبحاث متقدمة حول مكافحة الميكروبات الممرضة للنباتات بطرق بيولوجية مبتكرة، في تأكيد بأن الأجيال الجديدة باتت شريكاً رئيساً في صياغة مستقبل الأمن الغذائي.

ويتضمن المنتدى 51 جلسة و110 فعاليات متنوعة، تشمل سبعة خطابات مُلهِمة، و22 ورشة عمل، على 22 منصة تفاعلية، كما يتضمن جلسة بعنوان «الاقتصاد الأخضر.. رؤية جديدة لمسار الغذاء والتنمية»، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتضيء على العلاقة المتنامية بين الاقتصاد المستدام وإنتاج الغذاء، مع التركيز على أثر التحول نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء في تقليل البصمة البيئية للزراعة وتحسين كفاءتها، ويشارك في الجلسة مؤسِّس «غراسيا»، حامد الحامد، إلى جانب مدير الشؤون المؤسسية Asia House، تشارلي همفريز، والبروفيسور من جامعة ولاية ميشيغان، تيتوس أووكاس.