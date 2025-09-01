دشّنت هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات دبي، الذي يأتي وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير الكفاءات، ودعم استدامة منظومة أمن الطيران.

حضر التدشين كلٌّ من المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد لنجاوي، والقائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء حارب الشامسي، والمدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث، عبيد النعيمي، والمدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران، أحمد بالقيزي، ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، اللواء مروان جلفار، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، العميد حامد الهاشمي، ونائبه العميد حمد بن ديلان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار التكامل المؤسسي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي، بما يُسهم في دعم رؤية دبي الاقتصادية D33، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في منظومة أمن وسلامة الطيران بدبي، إلى جانب حرص الجانبين على بناء منظومة متكاملة تواكب توجهات حكومة دبي في تعزيز الأمن والسلامة، وترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران.

وقال محمد عبدالله لنجاوي إن «تدشين نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات دبي يُجسّد التزامنا الراسخ بالامتثال الأمني وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، مع الحرص على انسجام الأنظمة الذكية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة وفاعلية المنظومة الأمنية».

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز ثمرة للتكامل المؤسسي مع القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم استدامة أمن الطيران، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقطاع الطيران بدبي، ويواكب توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية».

وأكد اللواء حارب الشامسي أن الحفاظ على ريادة دبي في مجال الطيران يتطلب تعزيز المنظومة الأمنية الشاملة، عبر الاعتماد على التحليل الذكي، والتدريب المتخصص، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية، بما يرسخ ثقة المجتمع الدولي ببيئة الطيران في دبي.

وقال: «نؤمن بأن الابتكار في المنظومة الأمنية ركيزة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران، ونعمل باستمرار على تطوير قدراتنا التقنية والبشرية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لضمان أعلى مستويات الجاهزية، وتقديم نموذج أمني رائد إقليمياً وعالمياً».

وخلال الزيارة تم استعراض مجموعة من الأنظمة والبرامج الرائدة أمنياً وتقنياً التي تخدم قطاع الطيران في إمارة دبي، وتؤكد هذه الزيارة الدور المحوري الذي تتبوأه الجهتان في بناء منظومة متكاملة تواكب توجهات حكومة دبي في تعزيز الأمن والسلامة، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران.