الإعلان عن «مسابقة جَمال السلوقي العربي»

أعلن نادي صقاري الإمارات عن تنظيم نسخة جديدة من مسابقة جَمال السلوقي العربي ضمن فعاليات «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية».

ويأتي تنظيم المسابقة في إطار حرص النادي على إبراز مكانة السلوقي العربي العريقة، التي شكّلت جزءاً أصيلاً من تراث الصيد في المنطقة منذ آلاف السنين، كما يهدف النادي كذلك من خلال المسابقة إلى تعريف الأجيال الجديدة بقيم الوفاء والشجاعة المُرتبطة بالسلوقي، وتشجيع الحفاظ على السلالات الأصيلة ورعايتها بالشكل الأمثل.

وتقتصر المُشاركة في المُسابقة للراغبين في التنافس على كلاب السلوقي العربي فقط، على أن يكون الكلب المُشارك لائقاً من الناحية الصحية، مع ضرورة إبراز شهادة تطعيم سارية المفعول، ووجود شريحة إلكترونية تعريفية.

وتتوزع المُنافسة على أربع فئات رئيسة هي: شوط «الذكور من نوع الحص»، شوط «الذكور من نوع الأريش»، شوط «الإناث من نوع الحص»، شوط «الإناث من نوع الأريش». وتُقام فعاليات المُسابقة يوم 6 سبتمبر المقبل في ساحة العروض بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبالنسبة لمعايير التقييم، تشمل آلية التحكيم عناصر أساسية هي: السلالة، السلوك، المظهر العام، مهارات الصيد.