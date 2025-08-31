6 قنوات لتفعيل بطاقة «نول» بعد شحنها

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ست قنوات لتفعيل بطاقة «نول» بعد شحنها، ليتسنى استخدامها في وسائل المواصلات.

وقالت إن على الشخص الانتظار من 45 دقيقة إلى أربع ساعات بعد شحنها، ومن ثم تفعيل الرصيد بمسح البطاقة، أو إدخالها عبر القنوات المحددة.

وأوضحت في فيديو توعوي عبر منصاتها الرقمية أن القنوات المختصة بتفعيل بطاقة «نول» تتمثل في عدادات مواقف المركبات، والأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وقارئ البطاقات عند بوابات الدخول والخروج في محطات المترو والحافلات، وقارئ البطاقات قبل الصعود والنزول من الترام، ومدقق الحافلة قبل الصعود والنزول من الحافلة، إضافة إلى تطبيق الدفع «نول»، حيث يتم تفعيل الرصيد مباشرة بعد الدفع وتمرير البطاقة للمرة الثانية.

وأوضحت الهيئة أن «الرصيد المضاف سيبقى مُعلقاً ما لم يقم المستخدم بتفعيله».

وأكدت ضرورة عدم نسيان تفعيل رصيد بطاقة «نول» من خلال القنوات المذكورة عند إعادة تعبئة البطاقة، لتضمن ظهور الرصيد المرتبط بها فوراً، والتنقّل بسهولة وسلاسة ودون تأخير.

وبدأت الهيئة في مطلع مارس الماضي تطبيق الحد الأدنى لإعادة تعبئة رصيد بطاقة «نول» عبر أجهزة بيع التذاكر بقيمة 20 درهماً. وأوضحت أنه يمكن للمتعامل إعادة شحن رصيد البطاقة من خلال موقعها، وتطبيقها، وتطبيق الدفع «نول»، مشيرة إلى أهمية التأكد من وجود رصيد كافٍ قبل الانطلاق على متن الرحلات، بحيث يكون الحد الأدنى للبطاقات الفضية 15 درهماً، و30 درهماً للبطاقات الذهبية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمتعامل إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول غير المعرفة بمبلغ يصل إلى 1000 درهم، و5000 درهم لبطاقات «نول» الشخصية والمخصصة، أما الحد الأقصى لإعادة تعبئة الرصيد عبر القنوات الإلكترونية فهو 150 درهماً.

وحددت آلية تعبئة البطاقات بمختلف الوسائل، فمن خلال تطبيق «نول باي» (للبطاقات البلاستيكية)، يدخل المتعامل إلى التطبيق مستخدماً حساب الهيئة الخاص به أو الهوية الرقمية، ويختار «إعادة التعبئة»، ثم يضع بطاقة نول على الهاتف المحمول من الخلف لقراءتها من قبل خاصية التواصل قريب المدى (NFC)، ويختار قيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ثم يكمل عملية الدفع عبر البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب.

ويضع المتعامل البطاقة مجدداً على خاصية التواصل قريب المدى على الهاتف المحمول لتحميل الرصيد، وإعادة التعبئة.

أما بالنسبة للتعبئة عبر تطبيق «نول باي» (للبطاقات الافتراضية)، فيسجل المتعامل دخوله إلى حساب «نول باي» مستخدماً حساب الهيئة الخاص به أو الهوية الرقمية، ويختار «إعادة التعبئة» من الشاشة الرئيسة، ويختار قيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ثم يكمل عملية الدفع عبر بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب، وتعاد التعبئة فوراً.

وفي ما يتعلق بالتعبئة عبر التطبيقات الذكية الأخرى، يختار المتعامل خدمة «إعادة تعبئة بطاقة نول» على تطبيق الهاتف المحمول، ويمسح البطاقة باستخدام خاصية التواصل قريب المدى، أو يدخل رقم بطاقة نول (للمستخدم الضيف)، أو يحدد رقم البطاقة من القائمة (للمستخدم الذي سجل دخوله إلى الحساب)، وبعدها يدخل عنوان بريده الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، باعتبارهما من متطلبات صفحة الدفع الخاصة بدبي الرقمية، ويدفع مبلغ إعادة التعبئة عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم أو «أبل باي»، ثم يمسح بطاقة «نول» باستخدام خاصية التواصل قريب المدى لتفعيل الرصيد المعلق على التطبيقات الذكية.

أما من خلال أجهزة بيع التذاكر، فيضع المتعامل البطاقة على قارئ البطاقات، ويختار إعادة تعبئة البطاقة، ثم يدخل قيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ويكمل عملية الدفع على أن يترك البطاقة على القارئ لمدة ست ثوانٍ، فتتم إعادة التعبئة فوراً.

وعبر مكاتب بيع التذاكر، يبرز المتعامل البطاقة إلى موظف المحطة، ويعلمه بقيمة الرصيد الذي يريد تعبئته، ثم يكمل عملية الدفع فتعاد التعبئة فوراً.