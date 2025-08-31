بدء تطبيق التعديلات الجديدة على التعرفة المرورية غداً في أبوظبي

يبدأ في أبوظبي غداً تطبيق تعديلات جديدة على أحكام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي (درب)، حيث تشمل تعديل فترة التعرفة المسائية لتكون من الساعة 3:00 عصراً إلى 7:00 مساءً، وتبقى الفترة الصباحية دون أي تغيير، من الساعة 7:00 إلى 9:00 صباحاً من يوم الإثنين إلى السبت، على أن تكون الرسوم مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وأصدر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقُّل)، التابع لـدائرة البلديات والنقل، منتصف الشهر الجاري، هذه التعديلات في إطار جهوده لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحدّ من الازدحام على الطرق الرئيسة خلال أوقات الذروة. وتتضمَّن التعديلات أيضاً إلغاء الحد الأقصى اليومي والشهري للتعرفة المرورية المعمول بهما حالياً لمركبات الأفراد، ما يعني إلغاء الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها من المركبة يومياً (16 درهماً) أو شهرياً، التي تبلغ (200 و150 و100 درهم) للمركبات الأولى والثانية والثالثة وما فوق.

ويستمر احتساب رسوم قيمتها أربعة دراهم على كل عبور لبوابات التعرفة في أبوظبي، مع إبقاء سياسة الإعفاء المطبقة حالياً للفئات المستحقة، وتشمل مركبات أصحاب الهمم، والأسَر من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، والمتقاعدين.