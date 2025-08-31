منظومة إشارات ضوئية ذكية للتحكم بتدفق المركبات في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي، عن تفعيل نظام الإشارات الضوئية الذكية (Ramp Metering) للتحكم بتدفق المركبات على سبعة من المداخل الرئيسة المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان خلال الفترة المقبلة، لتصبح مدينة أبوظبي إحدى المدن الرائدة التي طبقت هذا النظام المتطور على طرقها.

ويعتمد النظام على أجهزة استشعار وكاميرات مراقبة ذكية، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المرور لحظة بلحظة، وضبط توقيت الإشارات الضوئية تلقائياً حسب كثافة المرور، حيث تقلل من عدد المركبات المسموح بدخولها أثناء الازدحام، وتزيده عندما تكون الحركة خفيفة، ما يسهم في تنظيم تدفق المركبات، وتحسين انسيابية الحركة على الطريق.

وأكد المركز تفعيل النظام بشكل خاص عند رصد ارتفاع في كثافة الحركة المرورية، حيث تتكيف المنظومة بشكل آني مع الظروف التشغيلية على شارع الشيخ زايد بن سلطان، لضمان أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية على مدار اليوم.

وتشمل المداخل السبعة الرئيسة المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بن سلطان: شارع شخبوط بن سلطان، وشارع ظفير، وشارع حدبات الغبينة (باتجاه الخارج)، إضافة إلى شارع سلامة بنت بطي، وشارع الظفرة، وشارع ربدان، ومخرج شارع أم يفينة (باتجاه الداخل).

وقال مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، الدكتور عبدالله حمد الغفلي، إن إطلاق نظام الإشارات الضوئية الذكية يمثل نقلة نوعية في إدارة الحركة المرورية.

وأضاف: «بفضل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، أصبح بإمكاننا رصد وتحليل الكثافة المرورية لحظياً، وبالتالي إدارة تدفق المركبات بدقة عالية، ما يحسّن انسيابية الحركة المرورية، ويحد من الازدحامات بشكلٍ دقيق وبفعالية أكبر، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الحياة، وتعزيز استدامة منظومة النقل في الإمارة».

يُشار إلى أن المنظومة الذكية تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحسين تجربة التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي في إمارة أبوظبي.