تعاون بين شرطة دبي والبلدية في التحقيق بحوادث السلامة العامة

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية مع بلدية دبي في مجال التحقيق بحوادث السلامة العامة والمهنية، تعزيزاً للتعاون بين الجانبين، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تعزيز سلامة المجتمع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقّع الاتفاقية عن شرطة دبي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العميد منصور يوسف القرقاوي، فيما وقّعت عن البلدية المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة، الدكتورة نسيم محمد رفيع.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف عند وقوع الحوادث ذات الصلة، وضمان سرعة الاستجابة والتحقيق الفعّال، إلى جانب وضع آليات لتبادل المعلومات والتقارير والتنسيق الميداني بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى القيادة العامة لشرطة دبي تأمين مواقع الحوادث والإبلاغ عنها خلال أربع ساعات من رصدها، إضافة إلى تقديم الإفادات والمستندات المطلوبة لدعم التحقيقات، فيما ستقوم بلدية دبي بالاستجابة خلال 24 ساعة لمواقع الحوادث ضمن نطاق اختصاصها، وتقديم الخبرة الفنية اللازمة للتحقيق في الحوادث وتقييم الوضع.

وقال العميد منصور يوسف القرقاوي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود لضمان بيئة آمنة ومستدامة».

وأضاف أن «التعاون مع بلدية دبي في مجال التحقيق بحوادث السلامة العامة يعكس التزامنا بتعزيز سرعة الاستجابة وجودة التحقيقات بما يحفظ الأرواح ويصون الممتلكات».

من جانبها، أكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود دبي في مجال السلامة والصحة المهنية.

وقالت: «نعمل جنباً إلى جنب مع القيادة العامة لشرطة دبي لتطوير آليات الاستجابة والتحقيق في الحوادث، ونحرص في البلدية على تطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية، بما يعزز من كفاءة واستدامة منظومة السلامة العامة، ويرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة».