انخفاض في درجة الحرارة الثلاثاء.. وسقوط أمطار

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن طقس الأحد، سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق، خصوصاً الغربية، وصحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، خصوصاً على السواحل، مصحوباً بتكون السحب الركامية، وسقوط أمطار، مع نشاط حركة الرياح على مناطق مختلفة من الدولة.

ويستمر احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية غداً، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية.