حمدان بن محمد يزور معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2025

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث تفقد سموه عدداُ من أجنحة المعرض واطلع على أحدث المعروضات والمبادرات التي يقدمها المعرض في نسخته الثانية والعشرين التي تعد الأضخم والأكبر في تاريخه، والتي تعكس مكانته كأحد أبرز الفعاليات التراثية والثقافية على مستوى المنطقة والعالم.

كما اطّلع سموه، خلال جولته في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر المقبل، على أبرز المشاركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعات الصيد والفروسية، والتي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.

والتقى سموه عدداً من المشاركين وتعرّف على أهم المبادرات والمشاريع الوطنية والفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة للمعرض.