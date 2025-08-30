الإمارات ترسخ مكانتها وجهة جاذبة لمقارّ الشركات الكبرى في 2025

رسّخت دولة الإمارات، مكانتها وجهة رئيسية للشركات العالمية الباحثة عن مقرات إقليمية أو عالمية، مستفيدة من منظومة تشريعية متطورة، وبنية تحتية رقمية ومالية متقدمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتواصلت في العام 2025، قرارات التوسع للشركات الكبرى في الإمارات، ما عزز موقع الدولة منصة أعمال عالمية رائدة.

وأكدت تقارير اقتصادية عالمية صدرت خلال العام الجاري، أن الإمارات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ حلّت الدولة في المركز الثاني بين الأسواق الناشئة ضمن تقرير "مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2025" الصادر عن مؤسسة "كيرني" كما جاءت ضمن الدول الأكثر تنافسية في "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025" الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD".

وشهد عام 2025 إعلان عدد من الشركات الكبرى تأسيس مقرات جديدة في الإمارات، أو اكتمال عملية نقل مقراتها، ومن ضمنها باي بال "PayPal" التي افتتحت في أبريل 2025 مقرها الإقليمي في دبي ليكون الأول لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، لخدمة أكثر من 80 سوقاً في المنطقة، وشركة فيون العالمية للاتصالات المدرجة في ناسداك نهاية العام الماضي التي نقلت مقرها الرئيسي العالمي إلى دبي لتصبح من أكبر الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا رئيسياً، و"بارتنرز غروب" للشركات العالمية العاملة في مجال أسواق الاستثمارات المالية الخاصة التي افتتحت مكتبًا إقليميًا لها في أبوظبي في يونيو 2025، و"بيتكوين دوت كوم" التي أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن انضمامها لمركز كريبتو التابع لـمركز دبي للسلع المتعددة، و"فورتريس إنفستمنت غروب" الأمريكية التي أعلنت في مايو 2025 عن تأسيس مكتب في أبوظبي لتعزيز نشاطها الاستثماري.

ولا تقتصر جاذبية دولة الإمارات على الشركات التي أعلنت حديثاً عن خططها، فقد سبق لعدد كبير من كبريات الشركات العالمية الشهيرة أن اتخذت من الدولة مركزاً لعملياتها الإقليمية، ومنها على سبيل المثال "ميتا"، و"غوغل"، و"أوراكل"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"سيسكو"، و"فيزا"، و"ماستركارد"، وغيرها الكثير.

وأكد محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة "إنسينكراتور" التابعة لشركة "ويرلبول" العالمية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية، بفضل بيئة الأعمال الحيوية والمتطورة التي تتمتع بالمرونة والتنافسية العالية.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية التي تتبناها القيادة الرشيدة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة والتشريعات الداعمة للاستثمار، جعلت الإمارات مركزاً عالمياً للشركات الباحثة عن فرص نمو مستدامة في المنطقة.

واعتبر السوق الإماراتية منصة استراتيجية للابتكار والتوسع في ظل ما توفره الدولة من مناخ مثالي لتطوير الأعمال وتعزيز الشراكات طويلة الأمد.

وأشار إلى أن التزام الإمارات بالاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الدائري يمثل عامل جذب إضافيا للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات.

وقال إن الإمارات ستظل لاعباً رئيسياً في خارطة الاستثمار العالمية، بفضل قدرتها على الجمع بين الابتكار والفرص الواعدة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانتها وجهة مثالية للأعمال.

بدوره أوضح فيناي سورانا، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في أليانز بارتنرز العالمبة، أن سوق الإمارات يتميز بقوة اقتصادية وبنية تحتية متطورة، الأمر الذي يجعلها قادرة على توفير بيئة متكاملة تراعي الإنسان وتحتضن الابتكار في آن واحد.

وقال إن دولة الإمارات تقدم للشركات العالمية فرصا مثالية للنمو في ظل منظومة متكاملة من التشريعات الداعمة، وبيئة الابتكار الرقمي، والخدمات النوعية التي تساعد المؤسسات على تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها.

من جهته أكد حسن أوندر، رئيس شركة "دايكن الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا"، أن دولة الإمارات أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، وذلك بفضل بيئة الأعمال المتميزة التي تجمع بين المرونة والابتكار والبنية التحتية المتطورة.

وقال، إن السياسات الاقتصادية المنفتحة والتشريعات المتقدمة التي تتبناها الإمارات تعزز ثقة الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالمنطقة، مشيراً إلى أن الدولة لا توفر فقط سوقاً واعدة، بل تشكل منصة إستراتيجية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن ما يميز السوق الإماراتية قدرتها على الجمع بين النمو الاقتصادي المتسارع وتبني أحدث التقنيات، الأمر الذي يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن فرص طويلة الأمد.