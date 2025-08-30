تشاد تتسلم مساعدات إماراتية طبية للتصدي لتفشي الكوليرا

استلمت حكومة جمهورية تشاد الصديقة 30 طناً من المساعدات الإماراتية الطبية والأدوية العاجلة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا، حيث تم تسليم هذه المساعدات في مطار أنجمينا الدولي بحضور وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، زهراء محمد عيسى، وعدد من المسؤولين الإماراتيين والتشاديين.

وأعربت زهراء محمد عيسى عن شكر وامتنان حكومة بلادها لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على دورها العالمي الرائد لتمكين القطاع الصحي في تشاد، مؤكدةً أن الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى ستعمل على تعزيز جهود الفرق الطبية الحكومية في مكافحة تفشي وباء الكوليرا، إذ يشكل انتشار هذا الوباء مصدر قلق دائم للشعب التشادي في مختلف أنحاء البلاد.