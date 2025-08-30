ألبانيا تكرم الفريق الإماراتي والفرق المشاركة في إخماد حرائق الغابات

كرمت الحكومة الألبانية جهود فرق الإنقاذ المشاركة في مهمة إخماد الحرائق التي انتشرت في غاباتها أخيراً، ومن بينها الفريق الإماراتي. وجرى تكريم الفرق بحضور رئيس الوزراء إيدي راما، وبمشاركة كبار القادة العسكريين. وأعربت ألبانيا عن تقديرها لجهود القوات الوطنية والمتطوعين في تعزيز الأمن ومواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

وجاء تكريم الفريق الإماراتي تقديراً لمساهماته البارزة في العمليات الإغاثية والإنسانية، وهو ما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ودور الإمارات الريادي في العمل الإنساني الدولي. ووجهت ألبانيا الشكر للمشاركين في العمليات، الذين تجاوز عددهم 10 آلاف عنصر، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون بين القوات الوطنية والأطراف الدولية الشريكة، بما يعزز قدرات ألبانيا على مواجهة التحديات المستقبلية.