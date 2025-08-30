«بيت الخير» تشيد وقفاً جديداً في الفجيرة

شيدت جمعية بيت الخير وقفاً جديداً في الفجيرة، وبدأت في تأجيره واستثماره لتنفق من عائداته على الأسر المتعففة والأغراض الخيرية التي تسعى إليها في الإمارة من خلال فرعها القائم هناك منذ عام 2000. وأنفق الفرع ما يزيد على 263.6 مليون درهم منذ تأسيسه، استفاد منها 56 ألفاً و11 أسرة وحالة مستحقة.

وأقيم وقف الفجيرة الجديد في مدينة محمد بن زايد على أرض منحة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تبلغ مساحتها 375 متراً مربعاً. وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة نجاح الجمعية في تشييد ثلاثة أوقاف حديثة ومجزية هي: وقف النهدة الثاني في دبي، ووقف عجمان، ووقف الفجيرة الجديد، ليبلغ مجموع أوقاف الجمعية 23 وقفاً.