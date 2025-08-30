الإمارات تسلم مطلوباً للسلطات الهولندية

سلمت وزارة الداخلية مطلوباً للسلطات في مملكة هولندا، بعد إلقاء القبض عليه من قبل القيادة العامة لشرطة دبي استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول. ويواجه المطلوب تهماً بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والمشاركة في أنشطة عصابية.

وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمه، تأكيداً على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية. وأكدت وزارة الداخلية أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للقارات وحفظ أمن المجتمعات.