تسهيل إجراءات تراخيص التعديلات الإنشائية البسيطة في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل اعتماد إجراءات مبسطه تتيح للمقاولين الحصول على التراخيص بشكلٍ مباشر للقيام بالأعمال الإنشائية البسيطة في المنازل والفلل والاستراحات بالإمارة. وتشمل الأعمال المتاحة على سبيل المثال، إضافة مبانٍ خرسانية أو معدنية، وأعمال توسعة لا تتجاوز مساحتها 25 متراً مربعاً، والتعديلات الداخلية والخارجية غير الإنشائية، وأعمال الصيانة والتشطيب الداخلية، وبناء المسابح والمظلات والهياكل الواقية من الشمس، وإنشاء أو تعديل الأسوار الخارجية.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، عبدالله محمد البلوشي، بأن «الإجراءات الجديدة تمكّن السكان من تطوير مساكنهم بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة، مع تخفيض الأعباء المرتبطة بالتكاليف والوقت المطلوب لتنفيذ التعديلات. كما تدعم قطاع البناء والإنشاء وتُعزّز الالتزام بالضوابط من خلال إرشادات واضحة ومُحددة».

وتأتي الخطوة بعد إطلاق منصة «بِناء» الرقمية المخصصة لإصدار تصاريح البناء، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمثل جزءاً من أهداف الإمارة بترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مستويات المعيشة وكفاءة الخدمات الحكومية.