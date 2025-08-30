المستشار الأسري الدكتور سيف راشد الجابري

. تتساءل فتاة: كيف يمكن تقييم فترة الخطوبة، وهل المشكلات واختلاف الآراء في فترة الخطوبة إنذار بعدم الاستمرار؟

إن التركيز على اختيار الزوج هو الأصل الذي تبنى عليه الأسرة المباركة، وحسن الاختيار مهم من أجل حياة طيبة وأسرة سعيدة تعيش على أساس متين وأصل مكين مترابط بأواصر المودة، وقد أعطى الشرع الحق للزوجة في أن تختار زوجها تكريماً لها ومراعاة لشعورها وصوناً لكرامتها واستقراراً لسعادتها وعزاً لشأنها ورفعة لدينها.

هناك بعض العلامات تظهر بوضوح أثناء فترة الخطوبة، تدل على شخصية كل شريك، ويجب ألا نغفلها، منها الاهتمامات المشتركة، والصدق، والوضوح، والصبر وعدم إيذاء مشاعر الطرف الآخر.

كما أن الحب يكرم صاحبه، فالزوج إذا أحب زوجته، فإنه يبالغ في إكرامها ولا يبخل عليها، بل يكون حبه لها دافعاً للعمل والجهد والاجتهاد ليوفر لها الحياة الكريمة، لأنها أم أولاده، وسكن نفسه، وقرة عينه، فيعمل الكثير لإنجاح أسرته.

لذا على الخاطب أن ينوي بزواجه تحصين نفسه بالحلال من خلال حياة سعيدة مع زوجة طيبة يكرمها من خلال معرفته بحقوقها وتعامله معها بشريعة الله وتعاليم الإسلام، حتى تسعد النفوس وتطمئن القلوب، وتصفو الأرواح، ليكون زواجاً مباركاً، قائماً على الحب والود والألفة والوئام.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية

abayoumy@ey.ae