«ذُخر».. مبادرة نوعية لدمج كبار المواطنين في الحياة المجتمعية

تجسد أندية «ذُخر» نموذجاً رائداً في مسارات تعزيز جودة حياة المواطنين في الدولة، وتقدم تصوراً جديداً لمرحلة ما بعد العمل، بوصفها امتداداً فاعلاً للعطاء والإنتاجية، لا محطة للتقاعد، حيث تم تصميمها لتمكين ودمج كبار المواطنين، وتقليص الفجوة ما بين الأجيال، وتأكيد الضمانات التي تكفل مشاركتهم في الحياة المجتمعية بصورة كاملة، وتجنيبهم العزلة الاجتماعية، والاهتمام بنوعية حياتهم من الناحية الصحية والثقافية والنفسية، إضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنهم مساهمون فاعلون في إنجازات الحاضر وشركاء في صنع المستقبل.

وتعمل أندية «ذُخر» على تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية لحياتهم، تعزيزاً لاندماجهم في الحياة العامة والاستفادة من خبراتهم وتمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل لمتابعة حياتهم بإيجابية وحالة نفسية وصحية مثالية، والإسهام بدورهم في خدمة المجتمع والتنمية الوطنية، والحفاظ على الهوية بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

ويرمز شعار نادي «ذُخر» إلى معاني الحب والنصر والفوز، الذي يكنه أبناء الإمارات لكبار المواطنين، نظير ما قدموه من خدمات وتضحيات في سبيل وطنهم، حتى يكون الفوز دائماً حليف كل من يجزل العطاء في خدمة الوطن.

