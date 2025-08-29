حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين راشد بن عمار رئيساً لدائرة عجمان الرقمية وعضواً في المجلس التنفيذي

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيساً لدائرة عجمان الرقمية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

ويعكس هذا التعيين حرص سموه على تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، إلى جانب رفد المجلس التنفيذي بكفاءات شابة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.