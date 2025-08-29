حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين حميد بن عمار عضواً في المجلس التنفيذي بعجمان بدرجة رئيس دائرة

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بدرجة رئيس دائرة.

ويمثّل هذا التعيين ترجمة عملية لرؤية سموه في تعزيز العمل التنفيذي بكفاءات وطنية شابة، قادرة على التفاعل مع متطلبات المرحلة وقيادة التحولات التنموية للإمارة، كما يجسّد ثقة القيادة الرشيدة في جيل جديد من الكفاءات المؤهلة، القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة ودفع عجلة التنمية الشاملة بروح عصرية تستلهم الإرث الوطني وتستشرف آفاق المستقبل.

وسيضطلع الشيخ حميد بن عمار، ضمن عضويته في المجلس التنفيذي، بمهام ومسؤوليات حيوية تشمل قيادة ملفات رئيسية في الحكومة، بما يواكب أولويات "رؤية عجمان 2030" الرامية إلى بناء حكومة مرنة ومتقدمة تستجيب لتطلعات الإنسان وتعزز مكانة الإمارة على خارطة التنافسية.

ويُعد انضمام الشيخ حميد بن عمار للمجلس التنفيذي إضافة نوعية لمسيرة التطوير الحكومي، لما يمثله من جيل قيادي نشأ في كنف قيم المسؤولية والعمل العام، متسلحًا بفهم عميق لخصوصية التجربة التنموية لعجمان ومرتكزاتها الاستراتيجية.