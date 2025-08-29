قصة نجاح فتاتين إماراتيتين تحت أضواء المنتدى

تضمّن منتدى المرأة الإماراتية، الذي عُقد، أمس، في دبي، برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جلسةً بعنوان «الجيل الصاعد.. تميز وإنجاز»، التي تم خلالها تسليط الضوء على قصة نجاح فتاتين إماراتيتين قدمتا إنجازات استثنائية في سن مبكرة.

فقد استعرضت الشيف، عائشة العبيدلي، أصغر شيف إماراتية، خلال المنتدى الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة في دبي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق يوم المرأة الإماراتية، رحلتها في فنون الطهي، منذ صغرها، وسلطت الضوء على رحلتها مع شغف التذوق والتعرف إلى أسرار وفنون الطبخ، وعالم المأكولات، لتصل بعدها إلى مرحلة دراسته التخصصية والاحتراف فيه، لتكون قدوة ملهمة لأقرانها من الأطفال والشباب.

وقالت عائشة إنها تطمح إلى تطوير مهاراتها، والمشاركة في مسابقات محلية وعالمية للطهي، مؤكدة أنها تهدف إلى أن تثبت للأطفال أن الأحلام تتحقق بالصبر والمثابرة والاجتهاد.

وتحدثت أصغر سفيرة يونيسيف لمؤتمر الأطراف (COP28)، غاية الأحبابي، عن مشاركتها التاريخية سفيرةً لليونيسيف في هذا الحدث العالمي، إلى جانب رحلتها في مجال الاستدامة والبيئة منذ طفولتها.

وأكدت أن مشاركتها في المنتدى تمثل فخراً كبيراً لها، كونها جزءاً من احتفال وطني يعكس تقدير القيادة الرشيدة لدور المرأة الإماراتية في مختلف الميادين، مشيرة إلى أن تجربتها هي رسالة إلهام للأطفال والجيل الصاعد.

وعن بداياتها، قالت غاية الأحبابي: «بدأت خطواتي صغيرة وبسيطة لكنني آمنت دائماً أن الإصرار والتزام العمل الجاد يمكن أن يصنعا الفارق.. اليوم أشعر بفخر كبير كوني أمثّل دولة الإمارات في دعم الطاقات الشابة وتمكينها محلياً ودولياً»، وأكدت أن «المحافظة على البيئة وصون الطبيعة وحماية مواردنا، أساس أي إنجاز يتم تحقيقه في المجالات كافة».