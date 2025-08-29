محمد المري: تمثيل المرأة متنوع في «إقامة دبي»

كشف المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، أن عدد الموظفين العاملين في إقامة دبي يبلغ 4900 موظف، فيما يبلغ عدد الموظفات في الإدارة 1500 امرأة، بينهن 10 موظفات حاصلات على درجة الدكتوراه، و85 على درجة الماجستير، و150 على درجة البكالوريوس، مؤكداً أن تمثيل المرأة متنوع، لاسيما على مستوى القيادات.

وقال الفريق محمد المري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات منتدى المرأة الإماراتية: «اليوم نحتفل بيوم المرأة الإماراتية، ومع مراحل تأسيس الدولة لم تكن تسمح الظروف الاجتماعية حينها بإعطاء المرأة الفرصة لتخطو خطوات للأمام، لكن حكمة المؤسسين، ودعم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكذلك دعم سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسهم في توفير كل مقومات النجاح للمرأة وصولاً إلى ما وصلت إليه، فمنذ التأسيس حتى اليوم ارتقت المرأة الإماراتية، وتبوأت أعلى المناصب في الدولة».

وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان له دور أساسي وقوي ومتين في دعم المرأة حتى تكون قادرة على العطاء وتسلّم المناصب في المستقبل، فلم يقتصر دور المرأة على البيت، بل كانت مسؤولة أيضاً عن التربية والاهتمام بالمنزل وتعليم الأبناء، ومن ثم بدأ التفكير في تعليم الكبار، ومن هنا ظهرت فكرة مشاريع محو الأمية حتى تدرك الأمهات والجدّات أهمية التعليم في ظل إصرار الأب المؤسس على تعليمهن حتى تتماشى الأمهات والجدات مع الجيل الحالي، كبداية لتأسيس مرحلة ارتقاء المرأة الإماراتية.

وقال خلال جلسته ضمن فعاليات المنتدى: «الطموح لا يقتصر على أن تتعلم المرأة الإماراتية وتتخرّج في الجامعة، لكن ما نراه اليوم من وظائف مختلفة ومبتكرة يعكس حجم التطوّر في دور المرأة، فاليوم لدينا أول طبيبة شرعية على مستوى الإمارات، هي الدكتورة فاطمة الخميري، فما نراه وما سنراه في المستقبل هو تطوّر كبير في دور المرأة الإماراتية الذي يعكس حجم الاهتمام من جانب قيادتنا الرشيدة».