جلسة تستعرض تجربة ملهمة في عالم ريادة الأعمال

أكدت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات، سعاد جمال السركال، أن البيئة الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات للمرأة أسهمت بشكل كبير في تمكينها وإتاحة الفرصة لها لتحقق إنجازات ملموسة في كل القطاعات.

وأشارت - خلال جلسة بعنوان «القوة الداعمة للمرأة»، ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته، أمس، مؤسسة دبي للمرأة - أن نجاحها في مسيرتها المهنية لم يكن وليد مصادفة، بل ثمرة عمل متواصل، وإيمان راسخ بقدرات المرأة الإماراتية ودورها في صنع إنجازات تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ووجهت رسالة إلى الجيل الجديد من الفتيات، داعية إياهن إلى عدم التردد في خوض التحديات، مؤكدة أن الطريق إلى القمة يبدأ بخطوة واحدة، وأن الإيمان بالذات هو الأساس لتحقيق الأحلام.