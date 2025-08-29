الدولة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، وإسهامها البارز في مسيرة الوطن، مثمّناً سموه دورها المحوري في التنمية والتربية، وتكوين الأسرة الصالحة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام: «في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات، وما قدمته وتقدمه من إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، ونعبّر عن تقديرنا لدورها المحوري في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة، ونثق بأن عطاءها وتفانيها وإخلاصها يمثل مصدر قوة وإلهام لمسيرتنا نحو المستقبل في إطار رؤية (أم الإمارات 50:50)»، وأضاف سموه: «يداً بيد تمضي الإمارات إلى الأمام من خلال منظومة وطنية هدفها المستقبل الأفضل لوطننا وشعبنا».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المرأة في دولة الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس: «تحتفي دولة الإمارات وشعب الإمارات في هذا اليوم بيوم المرأة الإماراتية.. ونحتفي أيضاً بمرور خمسين عاماً على مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات.. ونحتفي برؤية جديدة تطلقها (أم الإمارات)، حفظها الله، لمسيرة المرأة للخمسين عاماً القادمة».

وأضاف سموه: «نحتفي بالمرأة أماً وأختاً وبنتاً وزوجة.. نحتفي بها راعيةً للأجيال وغارسةً للقيم، وشريكةً في مسيرة التنمية.. نحتفي بها روحاً للوطن.. ووطناً للروح.. ورفيقة للدرب.. وصانعة للتغيير».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في منصة «إكس»، أمس: «في يوم المرأة الإماراتية، نهنئ المرأة في دولة الإمارات، ونعتز بدورها في الأسرة والمجتمع، وحضورها المتميز في مختلف ميادين العمل الوطني، في الماضي والحاضر.. وفي ظل رؤية (أم الإمارات 50:50)، تواصل المرأة دورها المحوري في مسيرتنا نحو المستقبل».

رئيس الدولة:

• عطاء المرأة الإماراتية وتفانيها وإخلاصها مصدر قوة وإلهام لمسيرتنا نحو المستقبل في إطار رؤية «أم الإمارات 50:50».

محمد بن راشد:

• نحتفي بالمرأة أماً وأختاً وبنتاً وزوجة وراعية للأجيال، وشريكةً في مسيرة التنمية وروحاً للوطن ووطناً للروح، ورفيقة للدرب وصانعة للتغيير.

منصور بن زايد:

• نعتز بدور المرأة الإماراتية في الأسرة والمجتمع، وحضورها المتميز في مختلف ميادين العمل الوطني، في الماضي والحاضر.