بمشاركة الإمارات.. التحالف الأمني الدولي يضبط 822 طناً من المخدرات بقيمة 2.9 مليار دولار

بمشاركة دولة الإمارات، نجح التحالف الأمني الدولي في تنفيذ عملية مشتركة لمكافحة المخدرات، استهدفت الجماعات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في تهريب المخدرات، تقدر قيمتها بـ2.9 مليار دولار، وذلك بالتعاون بين 25 دولة حول العالم وعدد من المنظمات الشرطية الدولية، وتُعدّ العملية، التي نفذت جواً وبحراً وبراً، الثانية للتحالف، وأسفرت عن ضبط أكثر من 822 طناً من مختلف أنواع المخدرات العابرة للحدود، واعتقال 12 ألفاً و٥٦٤ مشتبهاً فيهم حول العالم.

وشارك في العملية التي استمرت شهرين عدد من الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وإسبانيا، والمغرب، وفرنسا، وهولندا، وسلوفاكيا، وإيطاليا، وكولومبيا، والأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، والإكوادور، والباراغواي، والسلفادور، وغواتيمالا، وبنما، وفنزويلا وبيرو من منظمة الشرطة في الأميركتين «الأميريبول»، وكرواتيا وبلجيكا من منظمة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، إضافة إلى المالديف، والأردن، ونيبال.

وأسهم هذا التعاون المُكثّف في جمع معلومات عن الشبكات الإجرامية الجديدة وتبادل الخبرات حول أساليب تهريب المخدرات، وتوحيد جهود التحالف والشركاء في المكافحة، وبناء علاقات ثنائية بين الخبراء المتخصصين، الأمر الذي عزّز من كفاءة التنسيق الميداني، ورفع مستوى الجاهزية المشتركة، وتطوير آليات استباقية للتصدي لتدفقات المخدرات «غير المشروعة» العابرة للحدود والسيطرة عليها.

يذكر أن التحالف الأمني الدولي (ISA) هو إطار عمل تأسس عام 2017، من قبل فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

ويركز التحالف على القضايا ذات البُعد العالمي، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع اعتماد نهج يجمع بين التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والمشاركة التنفيذية الميدانية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في مواجهة الجرائم الجنائية.

وإلى جانب أهدافه الرئيسة، يسهم التحالف أيضاً في ترسيخ دور الإمارات ومكانتها باعتبارها قوة فاعلة في صياغة أجندة الأمن الدولي، وتعزيز نفوذها عبر بناء شراكات استراتيجية ممتدة على المستويين الإقليمي والعالمي.