بلدية دبي أول جهة في العالم تنال شهادة المطابقة الدولية مع مواصفة المساواة بين الجنسين

أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الأيزو 53800)، لتصبح أول جهة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد من شركة غلوبال تي يو في (gTUV)، الرائدة عالمياً في مجالات التدقيق والفحص ومنح شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، تأكيداً لمكانة المرأة ودورها المحوري في مسيرة التنمية، وتجسيداً لسياسات التمكين التي تقودها دولة الإمارات وإمارة دبي عبر رؤية مستقبلية قائمة على العدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص.

كما يتزامن تحقيق هذا الإنجاز مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، ليُعزز قيم العدالة الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة لفئات المجتمع كافة، والجهود الرائدة التي تدعمها القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين عبر رؤية مؤسسية واستراتيجية واضحة، تؤكد دور المرأة ركيزةً أساسيةً من ركائز التنمية المستدامة والتلاحم المجتمعي.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «سعداء بهذا الإنجاز العالمي الذي يؤكد ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تحققت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ قيم المساواة والتمكين كثقافة مجتمعية ومؤسسية قائمة على التكافؤ والعدالة».

وأضاف: «نعتز في بلدية دبي بحصولنا على هذا الاعتراف الذي يُبرز مساعينا في تمكين المرأة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يتكامل مع برامج التمكين، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031، كما يعبّر عن التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل عادلة تُقيّم الكفاءة والجدارة دون تمييز، وتتبنى أفضل المعايير العالمية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة الإماراتية، تأكيداً لنهج دبي وتأثيرها كمدينة مُلهمة عالمياً في تحويل المبادئ إلى ممارسات ذات أثر ملموس».

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، المهندس ناصر حمد بوشهاب، أن هذا الإنجاز يُمثّل خطوة مهمة في تعزيز بيئة العمل الإيجابية، وقال: «نفخر بأن تكون بلدية دبي أول جهة عالمياً تحصل على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية الأيزو 53800، ما يعزز مسيرتنا في بناء بيئة عمل شاملة، تدعم المساواة وتُمكِّن المرأة، وتوفر فرص التطور المهني للموظفين كافة من دون تمييز، وبما يوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والتزامات العمل».

وفي السياق ذاته، أشارت مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، عزة المرزوقي، إلى أن هذا الاعتراف الدولي يدعم استراتيجية إسعاد الموظفين في البلدية، ويرتقي بمستويات الرضا والإنتاجية والاحتفاظ بالكفاءات، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات التي نقدّمها لمجتمع دبي.