%41 من القوى العاملة في حكومة دبي «إماراتيات»

كشفت المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل بالإنابة مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، آمنة السويدي، أن أغلب الموظفات الإماراتيات يعملن في حكومة دبي لفترات تراوح بين خمس و20 سنة، ما يعكس التزامهن واستمرار عطائهن في مختلف القطاعات الحكومية الحيوية.

واستعرضت - خلال جلسة بعنوان «دور الموارد البشرية والحكومية في دعم المرأة العاملة» ضمن منتدى المرأة الإماراتية - جهود الدائرة في تمكين المرأة، وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم استقرارها الوظيفي وأسرتها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنطلق من إيمان حكومة دبي بأهمية الاستثمار في الكفاءات النسائية، وتعزيز دورهن في التنمية المستدامة.

وبيّنت أن نسبة القوى العاملة من العنصر النسائي الإماراتيات على مستوى حكومة دبي تبلغ 41%، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تُشكّل النسبة الأكبر من حاملي المؤهلات العلمية مقارنة بزميلاتها العاملات في الحكومة بنسبة بلغت 81%.