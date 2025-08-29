مكتوم بن محمد: المرأة الإماراتية شريكة الحلم وركيزة البناء الأولى

أكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المرأة الإماراتية شريكة الحلم وركيزة البناء الأولى، وروح المجتمع ورائدة العمل في الميدان ومدرسة الأجيال، وأساس الإنجازات، وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي بالمرأة الإماراتية شريكة الحلم وركيزة البناء الأولى، وروح المجتمع ورائدة العمل في الميدان ومدرسة الأجيال، وأساس الإنجازات، نحتفي بإخلاصها وإنجازاتها وألقها».

وأضاف سموّه: «كلّ عامٍ وأنتِ شعلة الحياة التي لا تنطفئ، وكلّ عامٍ وأنتِ امرأةٌ يفخر بها الوطن».