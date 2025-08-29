حمدان بن محمد: ابنة الإمارات مصدر إلهام للمرأة في كل مكان

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لابنة الإمارات يومها، مؤكداً سموّه أن ابنة الإمارات مصدر إلهام للمرأة في كل مكان.

وقال سموّه، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نبارك لابنة الإمارات يومها، ونفخر بعزيمتها التي صنعت المستقبل؛ فهي مربية الأجيال، ونبض الحنان، وبركة البيت، وشريكة الإنجاز في كل ميدان، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتابعة المستمرة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، وأضاف سموّه: «في هذا اليوم، نرفع أسمى التهاني إلى أمّ الإمارات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك وإلى سموّ الشيخة هند بنت مكتوم.. كل عام وابنة الإمارات مصدر إلهام للمرأة في كل مكان».