«منتدى المرأة الإماراتية» احتفاء بالدور المحوري للمرأة في دعم مسيرة التنمية الشاملة

تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وبحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، أمس، «منتدى المرأة الإماراتية»، تزامناً مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية»، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين، وأكثر من 700 من القيادات التنفيذية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في الدولة.

وتضمّن المنتدى، الذي عُقدت أعماله في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، تنظيم 10 جلسات حوارية سلّطت الضوء على المسيرة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات، إضافة إلى فعاليات عدة ذات صلة بطبيعة المناسبة التي تعكس مدى الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة.

آفاق جديدة من التميّز

وأعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكل ما يقدمه سموهما من دعم وتحفيز للمرأة للوصول بها إلى آفاق جديدة من التميّز والتفوق في كل المجالات، ولرؤية سموّهما التي كانت وستظل مصدر إلهام وركيزة أساسية لما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن دولة الإمارات بادرت، منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى منح المرأة الفرصة الكاملة لتأخذ مكانها الطبيعي في مواقع القيادة وصُنع القرار، وفي ميادين العلوم والمعرفة وساحات العمل الإنساني والمجتمعي.. واليوم نجني ثمار نهج مُلهِم أرسته قيادتنا الرشيدة، ونلمسه في كل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية.. ونرى أثره في كل موقع تترك فيه بصمة فارقة من الفضاء إلى الحكومة، ومن الاقتصاد إلى الثقافة ومن التعليم إلى الفنون».

وأشادت سموّها بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي توليها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية أسرياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً، ما كان له الأثر البالغ في الوصول بها إلى أرقى المناصب، وأضافت سموها: «إن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، كانت ومازالت الداعم الأول لمسيرة المرأة الإماراتية، ومُلهِمة الأجيال بقيم العطاء والإيمان الراسخ بدور المرأة في بناء المجتمع.. فجهود سموّها التاريخية وضعت الأسُس التي ننطلق منها اليوم نحو آفاق أوسع من التمكين والريادة».

إنجازات مشرّفة

وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «في هذا اليوم، نحتفي بفخر واعتزاز بالإنجازات المشرّفة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف ميادين العمل بدعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة، ومن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، فالمواقع الريادية التي شغلتها المرأة الإماراتية بنجاح في قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والفضاء والاستدامة، أثبتت جدارتها وكفاءتها في كل ما تولته من مسؤوليات في ضوء تمكين نوعي لها في مواقع صُنع القرار، ومشاركة فاعلة في رسم ملامح المستقبل».

وأضافت سموّها: «يأتي تنظيمنا لمنتدى المرأة الإماراتية في إطار الجهود المتواصلة والمبادرات النوعية لمؤسسة دبي للمرأة على مدى نحو 20 عاماً، لتعزيز دور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية وبناء المستقبل، وكمنصة وطنية تسهم في دعم توجهات الدولة وحرصها على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ومنح المرأة ما تستحقه من دعم وتشجيع، كما يجسّد الحدث التزام المؤسسة بالمشاركة الفاعلة في تطوير الممارسات الداعمة، من خلال طرح موضوعات حيوية للنقاش، وتبادل الخبرات، واستشراف الفرص ورصد التحديات، ضمن حوار استراتيجي يضم صُنّاع القرار في القطاعات الرئيسة والخبراء والمعنيين».

وأثنت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على مستوى المُشارَكة المتميزة في المنتدى، ما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم المرأة، ويؤكد مدى الوعي بأهمية دور المرأة ويمنح المنتدى بعداً وطنياً مؤثراً، كما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة بشأن تعزيز إسهامات المرأة في مختلف القطاعات.

مشاركة نوعية

وناقش المنتدى، بحضور رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المري، جوانب مهمة من المسيرة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة وإنجازاتها في العديد من القطاعات، كما تضمن الحدث فعاليات متنوّعة ذات صلة بطبيعة المناسبة، والتي تعكس مدى الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة.

وضمت قائمة المتحدثين الرئيسين المشاركين في المنتدى كلاً من وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، والمدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، وسفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، آمنة فكري، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة ميران، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة والوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، شيماء يوسف العوضي، ومدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، والمدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل بالإنابة ومدير إدارة السياسات ودعم البرامج بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، آمنة السويدي، والمؤسِّسة والمديرة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات، سُعاد جمال السركال، إضافة إلى عائشة العبيدلي أصغر شيف إماراتية، وغاية الأحبابي أصغر سفيرة يونيسيف لمؤتمر الأطراف COP28.

• 700 من القيادات التنفيذية بالدولة شاركوا في «المنتدى».

منال بنت محمد:

• اليوم نجني ثمار نهج مُلهِم أرسته قيادتنا الرشيدة، ونلمسه في كل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية.

• سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لمسيرة المرأة الإماراتية، وهي ملهمة الأجيال بقِيَم العطاء، وإيمان راسخ بدور المرأة في بناء المجتمع.

• المواقع الريادية التي شغلتها المرأة الإماراتية بنجاح في القطاعات الحيوية، أثبتت جدارتها وكفاءتها في كل ما تولته من مسؤوليات.