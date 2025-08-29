أحمد بن محمد: المرأة الإماراتية تركت بصمة في كل إنجاز وطني

أكّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المرأة الإماراتية تركت بصمتها في كل إنجاز وطني، وكانت شريكةً في رحلة البناء بفضل دعم القيادة الرشيدة، وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام: «تركت المرأة الإماراتية بصمتها في كل إنجاز وطني، وكانت شريكةً في رحلة البناء بفضل دعم القيادة الرشيدة.. بعلمها وعملها أصبحت نموذجاً نفخر به، وفي هذا اليوم العزيز، نحتفي بها وبسيرة وطنٍ آمَن بدورها، فكانت أيقونةً في العطاء والتميّز من أجل رفعة الإمارات».