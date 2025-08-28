"محمد بن راشد للإسكان" تحصد شهادة "أفضل بيئة عمل" عالميا

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً عالمياً غير مسبوق بحصولها على شهادة "أفضل بيئة عمل - Great Place to Work" لتصبح أول مؤسسة إسكانية على مستوى العالم تنال هذا التكريم المرموق.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن حققت المؤسسة نتيجة استثنائية بلغت 99 بالمئة في استبيان أفضل بيئة عمل وللعام الثاني على التوالي في إنجاز يعكس الثقة العالية والرضا الكبير من جانب موظفيها تجاه بيئة العمل التي توفرها المؤسسة.

كما حصلت المؤسسة على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط ضمن فئة المؤسسات المتوسطة متفوقةً على العديد من الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة.

وقال محمد الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن هذا الإنجاز العالمي هو ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لبناء بيئة عمل تحتفي بالإنسان وتستثمر في طاقاته وتدعم الابتكار والإبداع وروح الفريق لافتا إلى أن حصول المؤسسة على المركز الأول في الشرق الأوسط وللمرة الثانية على التوالي يرسخ مكانتها كجهة رائدة في تعزيز بيئة عمل صحية ومرنة ومستدامة تخدم موظفيها ومجتمعها بكفاءة عالية.

وتعد شهادة "أفضل بيئة عمل" من أرفع الشهادات العالمية في مجال بيئة العمل حيث تصدر عن المؤسسة العالمية "Great Place to Work®"وهي منظمة استشارية رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل عبر استطلاعات تشمل ملايين الموظفين وتمثل آلاف الشركات في نحو 100 دولة حول العالم.

وتعتمد الشهادة على خمسة محاور رئيسية هي المصداقية والاحترام والمساواة والفخر والزمالة إلى جانب محاور فرعية تشمل: الابتكار ومرونة التغيير ودعم القيادة والقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين.

ويجسد هذا الإنجاز التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ببناء بيئة عمل إيجابية وشاملة تسهم في رفع مستويات السعادة والإنتاجية وتعزز تنافسيتها المؤسسية على المستويين المحلي والعالمي.