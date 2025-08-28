%70 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص من النساء

كشفت وكيل الوزارة لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، شيماء العوضي، أن عدد المواطنين في القطاع الخاص وصل حالياً إلى 152 ألف مواطن بينهم 107 آلاف من النساء بنسبة تمثيل 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وقالت خلال جلسة بعنوان "المرأة كمحرك للقطاع الخاص وتعزيز التوطين"، والتي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، إن المرأة الإماراتية لها دور كبير في سوق العمل داخل دولة الإمارات، لاسيما وأنها أثبتت حضورها في الشركات والمولات ومختلف جهات العمل، واليوم خرجت المرأة الإماراتية عن طابعها التقليدي، بل بات لها دور محوري في قيادة عجلة التنمية.

وأضافت أن الدولة نفّذت مجموعة من السياسات لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، إذ نظّم قانون تنظيم علاقات العمل هذا الأمر، وتضمّن العديد من أنواع الإجازات والمزايا وكذلك إرشادات للشركات لتقديم تسهيلات للمرأة العاملة، فضلاً عن أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حمى حقوق المرأة، وأسهم نظام الادخار في توفير عوائد استثمارية لها.

وتابعت أن عدد المواطنين في القطاع الخاص يبلغ حالياً 152 ألف مواطن بينهم 107 آلاف من النساء بنسبة تمثيل 70% من إجمالي المواطنين في القطاع الخاص، مؤكدة أن برنامج نافس أحدث نقلة نوعية في القطاع الخاص، حيث يُعد دليلاً على أن قيادتنا تستثمر في الإنسان؛ فالبرنامج يوفر رواتب للمواطنين في القطاع الخاص ويتيح للشركات دعم تدريب المواطنين في القطاع.

ولفتت إلى أن 98% من إجمالي المواطنين العاملين في الكادر التعليمي من النساء، كما تبلغ نسبتهن في الوظائف التكنولوجية بالقطاع الخاص ما يقارب 61%، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة في الوظائف الطبية.

وأفادت بأن العام الجاري شهد نمواً في القوى العاملة النسائية في سوق العمل بنسبة 12%، بزيادة عن العام الماضي الذي بلغت نسبة الزيادة فيه 10%.