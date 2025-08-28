"الموارد البشرية لحكومة دبي": غالبية الموظفات الإماراتيات يعملن من 5 إلى 20 سنة

كشفت المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل بالإنابة، ومدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، آمنة السويدي، أن غالبية الموظفات الإماراتيات يعملن في حكومة دبي لفترات تتراوح بين 5 و20 سنة، ما يعكس التزامهن واستمرار عطائهن في مختلف القطاعات الحكومية الحيوية ومدى الدعم الكبير المقدم لهن في بيئة العمل.

واستعرضت خلال جلسة بعنوان "دور الموارد البشرية والحكومية في دعم المرأة العاملة" ضمن منتدى المرأة الإماراتية، جهود الدائرة في تمكين المرأة وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم استقرارها الوظيفي وأسرتها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنطلق من إيمان حكومة دبي بأهمية الاستثمار في الكفاءات النسائية وتعزيز دورهن في التنمية المستدامة.

وبينت أن نسبة القوى العاملة للعنصر النسائي للإماراتيات على مستوى حكومة دبي تبلغ 41%، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تشكل النسبة الأكبر من حاملي المؤهلات العلمية مقارنة بزميلاتها العاملات في الحكومة بنسبة بلغت 81%، فيما بلغت نسبة توزيع المرأة العاملة وفقا الجنسية وضمن الفئات الإشرافية وضمن الدرجة 15 فأعلى 40% من بينهم 35% إماراتيات.

وأكدت على الدعم الكبير التي توليه حكومة دبي للموظفات الإماراتيات حيث تشكل المرأة الإماراتية المتزوجة النسبة الأكبر بنسبة 64%، فيما تبلغ نسبة الموظفات غير المتزوجات 35%، ما يؤكد قدرة المرأة على الموازنة بين دورها الأسري والمهني.

وأشارت إلى أن نسبة سعادة العنصر النسائي على مستوى حكومة دبي بلغت 83% بنهاية عام 2024، بفضل مبادرات رائدة مثل المساواة في الأجور، والعمل المرن، ومبادرة "صيفنا مرن"، إضافة إلى الإجازات التي تراعي احتياجات المرأة العاملة.