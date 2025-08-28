5 سبتمبر عطلة المولد النبوي في "حكومة دبي"

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، أعلنت فيه أن العمل سيتوقف في الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي يوم الجمعة 13 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 5 سبتمبر 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025.

وأكدت الدائرة في تعميمها أن هذه الإجازة تأتي تنفيذاً لقرارات حكومة دبي بشأن المناسبات الدينية والوطنية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تمكين الموظفين من مشاركة هذه المناسبة الدينية المباركة مع أسرهم في أجواء من الألفة والتسامح.

كما أوضحت الدائرة أن القرار يستثني الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها وفق نظام المناوبات، أو التي تتطلب طبيعة عملها الوجود المستمر لتقديم الخدمات للجمهور أو إدارة المرافق الحيوية، حيث ستقوم هذه الجهات بتحديد جداول عمل موظفيها بما ينسجم مع متطلباتها التشغيلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة دون انقطاع خلال فترة الإجازة.

ورفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.