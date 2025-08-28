رئيس الدولة في يوم المرأة الإماراتية: نحتفي بعطاء المرأة ونثق بدورها بصناعة مستقبل الوطن

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بدور المرأة الإماراتية في التنمية، وبعطائها وتفانيها وإخلاصها الذي يمثل مصدر قوة وإلهام لمسيرة الوطن نحو المستقبل.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات وما قدمته وتقدمه من إسهامات بارزة في مسيرة الوطن، ونعبر عن تقديرنا لدورها المحوري في التنمية والتربية وتكوين الأسرة الصالحة، ونثق في أن عطاءها وتفانيها وإخلاصها يمثل مصدر قوة وإلهام لمسيرتنا نحو المستقبل في إطار رؤية "أم الإمارات 50:50". ويداً بيد تمضي الإمارات إلى الأمام من خلال منظومة وطنية هدفها المستقبل الأفضل لوطننا وشعبنا".