شرطة أبوظبي: السائقون ملزمون بإفساح الطريق عند سماع صافرة «مركبات الطوارئ»

وجهت شرطة أبوظبي السائقين بإجراء إلزامي لإفساح الطريق أمام حركة سيارات الإسعاف والطوارئ في الشوارع الضيقة التي لا يوجد فيها كتف للطريق، منبهة إلى أن كل ثانية تصنع الفارق في إنقاذ حياة مريض أو شخص بحاجة إلى المساعدة والتدخل السريع.

وينص قانون المرور على غرامة مالية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة مدة 30 يوماً وتسجيل ست نقاط مرورية على كل مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة.

وذكرت شرطة أبوظبي أنه في الشوارع الضيقة التي لا تحتوي على كتف طريق، يتوجب على السائق عدم التوقف في مكانه عند سماع صافرة الإنذار، وعليه التحرك فوراً إلى اليمين أو اليسار لإفساح الطريق حتى تمر مركبات الطوارئ من المنتصف.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أخيراً حملة «لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً»، بالتعاون مع دائرة الصحة، ودائرة البلديات والنقل، ممثلةً بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الاستجابة الإيجابية والفورية لدى السائقين، وترسيخ مفهوم القيادة المسؤولة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ، بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات على طرق أبوظبي، المدينة الأكثر أماناً في العالم.

ودعت الحملة السائقين إلى التفاعل مع أدبيات وقيم الحملة لتكون سلوكاً راسخاً في مجتمعنا، ومن ذلك أن كل ثانية في حالات الطوارئ مهمة للاستجابة لحادث سير، أو حريق، أو إسعاف مريض، وأن صوت صافرة الإنذار قد يكون لدى بعض السائقين مجرد صوت عادي، لكنه صوت أمل للآخرين في وصول المساعدة، ولهذا يجب أن يكون السائق أكثر وعياً بعدم التردد واتخاذ القرار بالتحرك فوراً وإفساح الطريق.

وشدّدت الحملة على أن التأخير الناتج عن عدم إفساح الطريق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خصوصاً في حالات الحرائق أو الحالات الطبية الحرجة، وأن إفساح الطريق ليس لصالح المرضى أو المصابين فقط، وإنما كذلك لحماية أطقم الطوارئ الذين يعملون في ظروف خطرة، ويحتاجون إلى الوصول بسرعة وأمان إلى مواقع الحوادث.

وأكدت الحملة أن سرعة استجابة مركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق، وأن روح التعاون تسهم في دعم جهود إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، وذلك من خلال تحلّي السائقين بحس المسؤولية أثناء القيادة، والتجاوب الفوري عند سماع صفارات الإنذار والتصرف السريع والحكيم بإفساح الطريق عند رؤية مركبات الطوارئ.

وتركّز حملة «لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً» بشكل رئيس على نشر التوعية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، وتنظيم فعاليات ميدانية ومحاضرات توعوية تستهدف السائقين وأفراد المجتمع بمختلف فئاته، وتتضمن التوعية والتعريف بالقوانين المرورية المتعلقة بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ، وتعزيز الالتزام المجتمعي لتحقيق أعلى مستويات السلامة.