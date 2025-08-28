عائشة الحمودي: القوات المسلحة منحتني الفرصة لخدمة وطني بفخر واعتزاز

أكدت الوكيل أول عائشة الحمودي، من منتسبات القوات المسلحة، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في جميع الميادين، ولاسيما في المجال العسكري.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن القوات المسلحة كانت ولاتزال داعمة للمرأة منذ البداية، وقد أتاحت لها الفرصة للانخراط في مختلف التخصصات العسكرية، من العمليات، إلى الدعم اللوجستي، إلى العمل الميداني والإداري، وحتى القيادي.

وأضافت: «شخصياً أعتبر نفسي مثالاً لهذه الثقة التي منحنا إياها الوطن، وقد منحتني القوات المسلحة الفرصة لأخدم وطني بكل فخر واعتزاز».

وأشارت إلى أن «يوم المرأة الإماراتية هو يوم للفخر والعزّة، وهو محطة مهمة لتكريم المرأة في مختلف مواقعها، خصوصاً في ظل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، وهذا اليوم يعبّر عن الثقة التي منحتها القيادة للمرأة، والإيمان بدورها شريكةً في التنمية، وصانعة للمستقبل، ويرسخ مكانتها شريكاً أساسياً في بناء الوطن، وتحقيق رؤيته المستقبلية المزدهرة».

وسلطت الحمودي الضوء على تجربة المرأة الإماراتية في القوات المسلحة، إذ أكدت أن هناك نماذج مشرّفة للمرأة في مختلف قطاعات الدولة، وفي طليعتها القوات المسلحة الإماراتية، التي كانت، ولاتزال، بيئة حاضنة وداعمة للمرأة الإماراتية الطموحة.

وحول التحديات التي واجهتها في مسيرتها العسكرية كامرأة، أكدت الحمودي أن التحديات موجودة في أي مجال، وقد حظينا بدعم لا محدود من القوات المسلحة، وهذا ما سهل علينا تخطي أي صعوبات.

وأشارت إلى أن هناك برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة، وبيئة عمل قائمة على الانضباط والتكافؤ، وهذا ما يعكس توجه القيادة في تمكين المرأة دون تمييز، كما أن روح التعاون بين الزملاء في القوات المسلحة لعبت دوراً كبيراً في تعزيز ثقتنا بأنفسنا، ما أسهم في تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور المهني.

وحول أبرز محطاتها المهنية التي تفخر بها، قالت: «من أبرز المحطات التي أعتز بها هي مشاركتي في عدد من التمارين والمناورات العسكرية على مستوى إقليمي ودولي، وتمثيلي للدولة في ملتقيات تخص الأمن والدفاع.. كذلك أشعر بفخر كبير عندما أشارك في تأهيل دفعات جديدة من المجندات، وأرى في عيونهن الطموح والإصرار الذي بدأت به».

ورداً على سؤال حول كيف ترى مستقبل المرأة الإماراتية في المجال العسكري، أكدت الحمودي أن المستقبل مشرق بلاشك، اليوم لدينا كفاءات نسائية تقود وتدير وتبتكر في مختلف وحدات القوات المسلحة، والقيادة الرشيدة لا ترى فرقاً بين رجل وامرأة عندما يتعلق الأمر بالكفاءة والعطاء، ومادمنا نعمل بإخلاص فإن الأبواب ستظل مفتوحة أمامنا للإسهام في خدمة الوطن، كما أن الاستثمار المستمر في تطوير المهارات وتعزيز القدرات النسائية سيجعل من المرأة الإماراتية عنصراً أساسياً في مواجهة تحديات المستقبل بكل ثقة واقتدار.

ووجهت رسالة لنساء الإمارات في يوم المرأة الإماراتية، قالت فيها: «أقول لكل امرأة إماراتية: كوني فخورة بنفسك، وطموحك، وقدرتك على العطاء، اليوم الوطن يحتفي بك، وأنتِ جزء لا يتجزأ من مسيرته، وأقول لبنات جيلي: لا يوجد مستحيل، وبالعمل والانضباط والإخلاص سنواصل رفع راية الإمارات في كل مجال».